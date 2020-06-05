أول فيديو يوثق غرق سفينة إيرانية في المياه العراقية

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمجموعة من الأشخاص وهم يوثقون لحظة غرق سفينة إيرانية في المياه العراقية، مساء أمس الخميس.

وأفادت مصادر عراقية بأن الباخرة الإيرانية التي غرقت منتصف الليلة الماضية في المياه الإقليمية العراقية في خور عبد الله، كانت تنتظر الإيعاز بالدخول الى ميناء ام قصر.

وأضافت المصادر "تم انتشال 5 من طاقم الباخرة البالغ 8 أشخاص، والبحث جار عن الباقين"، مشيرة إلى "أنباء عن وفاة اثنين من الطاقم".

تعرضت سفينة إيرانية، قبل منتصف ليل الخميس، للغرق في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبدالله، الباخرة الغرفة تحمل اسم (بهبهان).

تم انتشال اربعة اشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة، ومازالت عمليات البحث مستمرة عن خمسة آخرين. #العراق#بغداد#وزارة_الصحة pic.twitter.com/oWfQ6Xl0lb — Haider Ahmed (@HaiderAhmedHA) June 4, 2020

ولفتت المصادر إلى أن "الباخرة كانت محملة بـ(850) طنا من السيراميك، ولم يعرف سبب غرقها، مشيرة إلى أن "موقع غرقها بعيد عن الممر الملاحي العراقي ولا يعيق الملاحة البحرية في العراق".