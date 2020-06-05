إقامة أول صلاة جمعة في الأردن منذ 75 يوما

أقام الأردن، اليوم، أول صلاة جمعة للمرة الأولى منذ أكثر من 75 يوما في مساجد المملكة التي كانت مغلقة ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوافد المصلون إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة بعد السماح بحركة المصلين سيرا على الأقدام لأداء الصلاة في آخر جمعة تشهد حظر تجوال بسبب وباء كوفيد-19.

وكثفت العناصر الأمنية وجودها وفرضت إجراءات مشددة عند مداخل المساجد، لضمان التزام المصلين بالإجراءات الوقائية.

مديرية الأمن العام تباشر تنفيذ خطتها الأمنية المجتمعية خدمةً لمصلي الجمعة، من خلال تعقيم وتطهير المساجد، وتوزيع أدوات السلامة العامة على المصلين، وتنظيم دخولهم وتواجدهم لأداء الصلاة.#الأمن_العام #جمعة_مباركة pic.twitter.com/VdNLqYNXw6 — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) June 5, 2020

​وتم قياس درجات الحرارة للمصلين لدى دخولهم إلى المساجد، بينما قامت لجان التقصي الوبائي بسحب عينات عشوائية من بعضهم لفحصها.

ووزعت كمامات وسجادات صلاة ذات استخدام واحد لمن لا يحمل سجادة صلاة، بينما حددت على الأرض مواقع للمصلين لإبقاء مسافات أمان بينهم.

وشارك ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله المصلين الصلاة في مسجد الملك حسين (غرب عمان)، واضعا كمامة وقفازات، وذلك بحسب قناة "المملكة" الأردنية.