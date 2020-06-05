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    صلاة أول جمعة من رمضان في المسجد الأقصى

    بعد إغلاقه نحو شهرين... 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    العالم العربي
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    أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى لأول مرة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا.

    وقال الشيخ محمد سليم، خطيب الجمعة في المسجد الأقصى، "الحمد لله الذي ردنا إلى المسجد الأقصى ردا جميلا... هنيئا لكم، ها أنتم تعودون إلى صلاة الجمعة والجماعة، وهذا يوم الجمعة هو أول جمعة تشهدونها بعد غياب عن الأقصى زاد عن الشهرين"، حسبما نقلت "رويترز".

    المسجد الأقصى
    © REUTERS / Eliana Aponte/File Photo
    اللحظات الأولى لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاق لأكثر من شهرين... فيديو  
    واستذكر خطيب الجمعة خلال الخطبة ذكرى "النكسة" التي تصادف اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

    وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إن المصلين أدوا صلاة الجمعة اليوم في ساحات المسجد الأقصى وفي مصلياته المسقوفة وإنه كان هناك التزام كبير بقواعد التباعد لمنع انتشار وباء كورونا.

    وأضاف في اتصال هاتفي مع "رويترز" "هذه الأعداد الكبيرة تؤكد شوق المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك".

    وكانت دائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس قد دعت ببيان أصدرته أمس إلى "فهم سياسة التدرج والتباعد في صلاة الجمعة والتي نعوّل فيها على فهمكم والتزامكم، خاصة في المصليات المسقوفة والساحات لدرء خطر الوباء والجائحة".

    وسمحت دائرة الأوقاف للمصلين بالعودة إلى الصلاة في المسجد الأقصى يوم الأحد بعد إغلاقه لأكثر من شهرين.

    وسجلت السلطات الصحية الفلسطينية إصابة 643 بفيروس كورونا منها 179 حالة في القدس منذ انتشار الفيروس في مارس/ آذار الماضي إضافة إلى خمس حالات وفاة منها اثنتان في القدس.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الأقصى
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