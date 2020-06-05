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    سفينة إيران شاهد

    أمر طبيعي... المتحدث باسم البحريين العراقيين يكشف سبب غرق السفينة الإيرانية

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    أعلن المهندس علي العقابي، المتحدث باسم البحريين العراقيين، اليوم الجمعة، سبب غرق سفينة "بهبهان" الإيرانية في المياه العراقية مساء أمس الخميس.

    ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن العقابي قوله "إن حادث غرق السفينة الإيرانية (بهبهان) عرضي ووقع نتيجة الظروف الجوية القاهرة التي شهدتها المنطقة يوم أمس".

    سفينة شحن
    © AFP 2020 / Robert Gonzaga
    الكشف عن سبب غرق السفينة الإيرانية في المياه الإقليمية العراقية
    وأشار إلى أن "الرياح كانت عالية جدا وهناك ارتفاع في كميات منسوب المياه، ما أدى إلى غرق الباخرة".

    وتابع العقابي أن "غرق السفينة بهذه الظروف أمر طبيعي ويحدث في جميع العالم وجميع الموانئ العالمية"، لافتا إلى أن "هذه المنطقة بعيدة عن مدخل ميناء أم قصر أو موانئ البصرة عن طريق الفاو وهي منطقة انتظار البواخر وأي باخرة مقبلة عن طريق شط العرب أو أم قصر تبقى في منطقة الانتظار إلى أن يتم حصولها على موافقات رسمية، ويتم ترشيح شخص وهو الذي يقوم بإرشاد الباخرة في الدخول الى الموانئ، وهذا عرف معمول به بكل موانئ العالم".

    وأوضح المتحدث باسم البحريين العراقيين أن "قناة الملاحة مفتوحة أمام جميع البواخر والعراق يمتلك مرشدين بحريين لديهم كفاءات عالية، وتم تدريبهم على أعلى المستويات، وهذا الحادث لن يؤثر في حركة الملاحة في ميناء أم قصر".

    وأضاف أن "الشركة العامة لموانئ العراق وقيادة خفر السواحل البحرية المتواجدة في المنطقة طبقت المواثيق والمعاهدات بحذافيرها خلال تسلمها إشارة الاستغاثة من الباخرة المنكوبة، وأسرعت بساحباتها الموجودة في المنطقة للإرشاد البحري لإنقاذ الطاقم، وتم إنقاذ 5 أشخاص وكان هناك أحد أفراد الطاقم قد فقد حياته وهناك شخص آخر مفقود، وخفر السواحل ما زال يبحث عنه".

    وقال العقابي "لا نستطيع الجزم بأن الباخرة كانت محملة بشكل صحيح أو أن هناك خطأ في التحميل، وسيتم تشكيل لجنة تحقيقية من الخبراء الفنيين لبيان أسباب غرقها".

    سبق أن أفاد النائب العراقي عن محافظة البصرة، كاظم فنجان الحمامي، صباح اليوم الجمعة، بأن سفينة إيرانية تحمل اسم "بهبهان"، تعرضت قبل منتصف ليل الخميس، للغرق في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبد الله.

    وأبلغ الحمامي، وهو وزير النقل السابق، وكالة "شفق نيوز"، إن سفن الإنقاذ العراقية هرعت لإنقاذ طاقم السفينة، مضيفا، أنه تم انتشال 4 أشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة، لافتا إلى أن عمليات البحث مازالت مستمرة عن خمسة آخرين يعتقد أنهم في عداد الموتى.

    من جانبها، نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" (وكالة أنباء مستقلة) عن مصدر مطلع، قوله إن الباخرة الإيرانية التي غرقت منتصف الليلة الماضية في المياه الإقليمية العراقية في خور عبد الله، كانت تنتظر الإيعاز بالدخول إلى ميناء أم قصر.

    ولفت المصدر إلى أن "الباخرة كانت محملة بـ(850) طنا من السيراميك، وأن موقع غرقها بعيد عن الممر الملاحي العراقي ولا يعيق الملاحة البحرية في العراق".

    انظر أيضا:

    أول فيديو يوثق غرق سفينة إيرانية في المياه العراقية
    كشف سبب غرقها في المياه العراقية… أول تعليق إيراني على حادثة السفينة "بهبهان"
    الكشف عن سبب غرق السفينة الإيرانية في المياه الإقليمية العراقية
    الموانئ العراقية تكشف حقيقة تأثر حركة الملاحة بغرق السفينة الإيرانية
    الكلمات الدلالية:
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