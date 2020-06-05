بآية قرآنية... إسرائيل تهنئ المسلمين بعودة صلاة الجمعة

هنأت دولة إسرائيل عموم المسلمين في مختلف دول العالم ببدء عودة صلاة الجمعة في بعض كبار المساجد مثل المسجد الأقصى والجامع الأزهر وغيرها.

وقال الحساب الرسمي لدولة إسرائيل على موقع تويتر "إسرائيل بالعربية": "نبارك لعموم المسلمين عودة صلاة الجمعة في المساجد لأول مرة منذ جائحة كورونا، بداية في المسجد الأقصى والجامع الأزهر وعموم المساجد في السعودية والأردن وغيرها من الدول".

واختتمت التهنئة بالآية القرآنية "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ".

نبارك لعموم المسلمين عودة #صلاة_الجمعة في المساجد لأول مرة منذ جائحة كورونا.. بداية في المسجد الاقصى والجامع الأزهر وعموم المساجد في السعودية والأردن وغيرها من الدول..

وكما قال تعالي .....إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ pic.twitter.com/oZ6rihneu6 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 5, 2020

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى لأول مرة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد سليم، خطيب الجمعة في المسجد الأقصى، "الحمد لله الذي ردنا إلى المسجد الأقصى ردا جميلا... هنيئا لكم، ها أنتم تعودون إلى صلاة الجمعة والجماعة، وهذا يوم الجمعة هو أول جمعة تشهدونها بعد غياب عن الأقصى زاد عن الشهرين"، حسبما نقلت "رويترز".

واستذكر خطيب الجمعة خلال الخطبة ذكرى "النكسة" التي تصادف اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.