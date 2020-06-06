السلطات السعودية تتحرك ضد تغريدات "تتعدى على العرض وتهدد وحدة البلاد"

تتابع السلطات في المملكة العربية السعودية، تغريدات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشتمل على حد وصفهم "تعد على عرض قبائل"، ما دفع بالأمير تركي بن طلال أمير عسير لمتابعتها بشكل شخصي.

وجاء في بيان على لسان سلطان الأحمري، المتحدث المكلف باسم إمارة منطقة عسير: "نتابع باهتمام بالغ ما يدور حول ما قام به بعض المغردين من تعد تضمن مساسا بعرض بعض قبائل المنطقة، إما جهلا منهم بأصالة تلك القبائل وعميق إنجازاتها عبر التاريخ وشريف نسبها وعلو مكانتها في الدولة، أو عمدا".

وتابع المتحدث "في كل الأحوال تعتبر الإمارة ذلك تعديا مخالفا لمبادئ الدين، ومتعارضا مع الأسس التي قام عليها مجتمعنا الأصيل، من الاعتصام بحبل الله والتكافل فيما بين أفراده بعيدا عن أسباب الفتنة، وفقا لنص المادتين (11،12) من النظام الأساسي للحكم".

وأكمل البيان "وقد مثلت تلك التغريدات إخلالا بالنظام العام، وتهديدا للوحدة الوطنية دون خوف من سلطة أو رعاية لحقوق الناس وبشكل يثير الفتنة ويؤثر على الوئام المجتمعي".

وأتم المتحدث "يتابع أمير المنطقة شخصيا، جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن ويولي ذلك جل اهتمامه، منطلقا من وجوب حفظ استقرار المجتمع في هذه المنطقة كما هو واجبه المناط به من لدن الملك سلمان وولي عهده".