أمير سعودي يرد على تغريدات حمد بن جاسم بشأن "الحل في الرياض"

رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بعدما شن هجوما حادا على دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في الذكرى الثالثة للأزمة الخليجية.

وقال الأمير السعودي، ردا على تغريدات المسؤول القطري على "تويتر"، إن "حمد بن جاسم يطل من جديد واعظًا ومنظرًّا. الجديد أنه يستشهد بقول الله عز وجل (ولا يحيق المكر السيء إلّا بأهله) صاحب تسجيلات الوفاء الجيد تجاه السعودية مع القذافي يتحدث عن المكر السيء. (الحصار) ما هو إلا نتيجة لأعماله وإرثه ووجوده ومكره السيء. وماداموا بخير.. فكل عام وهم بخير!".

— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) June 4, 2020

وكتب الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، سلسلة تغريدات متتالية عبر حسابه في تويتر، بمناسبة دخول الأزمة الخليجية عامها الرابع (5 يونيو/ حزيران 2017)، عندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 4, 2020

​وقال: "صحيح، كما تقولون، أن الحل في إحدى عواصمكم، لأن الأزمة بدأت هناك، وليس في الدوحة. لكن من لا يزن الأمور بالعقل، ولا يعرف العدالة مع شعبه، لا يعرفهما في مواقفه مع الغير".

© Sputnik / الأزمة الخليجية تدخل عامها الرابع

وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.