البرلمان العراقي يمنح الثقة لباقي وزراء حكومة الكاظمي السبعة

صوت البرلمان العراقي، اليوم السبت، بالموافقة على منح الثقة للمرشحين للوزارات السبع الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي، بينهما وزيري النفط والخارجية.

بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبرلمان أن "البرلمان العراقي صوت بالموافقة على كل من إحسان عبدالجبار إسماعيل وزيراً للنفط، فؤاد محمد حسين وزيرا للخارجية، أيفان فائق يعقوب وزيرا للهجرة والمهجرين، علاء أحمد حسن وزيرا للتجارة، محمد كريم جاسم وزيرا للزراعة، سالار عبد الستار وزيرا للعدل وحسن ناظم عبد حمادي وزيرا للسياحة والثقافة والأثار".

وكان البرلمان العراقي، قد صوت في مايو/آيار الماضي على البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

ومنح البرلمان العراقي في جلسته ثقته لوزراء الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الأميرعلاوي، والتخطيط خالد نجم.

وتولى وزارة الإعمار والإسكان نازلين محمد، فيما ذهب حقيبة الصحة إلى حسن محمد عباس.

وحمل حقيبة الكهرباء ماجد مهدي علي، وتولى نبيل كاظم عبد الصاحب وزارة التعليم.

ووافق البرلمان العراقي على منح الثقة لناصر حسين بندر لتولي وزارة النقل، وأيضا وافق على تولي عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة. أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب منهل عزيز، فيما ذهبت حقيبة الاتصالات إلى أركان شهاب.

ومنح البرلمان ثقته أيضا لعادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيرا للموارد المائية وحميد مخلف وزيرا للتربية.