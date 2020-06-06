ضاحي خلفان يثير ضجة كبرى: الحل في غزو قطر والسلام مع إسرائيل

نشر قائد شرطة دبي سابقا ضاحي خلفان، اليوم السبت، سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" دعا خلالها إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، داعيا إلى "غزو عربي إلى قطر".

وأكد ضاحي خلفان، أن الأزمة ستنتهي بغزو عربي لقطر، والمصالحة مع إسرائيل قائلا: "غزو عربي لقطر.. ينهي مشاكل كثيرة..وسلموا الحكم لمستحقه في قطر..وأبرموا مصالحة مع إسرائيل..وانتهى كل شئ".

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020

وفي تغريدة أخرى قال خلفان: "أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل..وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020

وعلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات ضاحي خلفان، فقد علق أحدهم علىها بسؤال "هل اتضحت الصورة؟".

هل اتضحت الصورة؟ https://t.co/x0qkYOxjSJ — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) June 5, 2020

وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.