وزير الخارجية القطري يعلق على تصريحات قرقاش بشأن الأزمة الخليجية

علق محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، على تصريحات وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بشأن الأزمة الخليجية.

وقال ابن عبد الرحمن في حواره مع قناة "الجزيرة"، مساء أمس الجمعة، إن المسألة لا تتعلق بضرب اللحمة الخليجية برغبتها الحوار مع السعودية دون الإمارات، لأنه إذا كنا نتحدث عن ضرب اللحمة في مجلس التعاون الخليجي فيجب الحديث إلى دول الحصار في البداية".

وأوضح وزير الخارجية القطري أن "دول الحصار قامت منذ البداية بالتهجم على دولة قطر ومحاصرتها ومحاصرة شعبها وتسيس شعوبها وكافة مناحي الحياة ضد دول قطر".

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم السبت، بأن قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي، سبق أن قال "إن دولة قطر تضرب اللحمة الخليجية بعرض الحائط وهي تريد أن تحاور السعودية دون أن تتكلم معنا".

وعلق محمد بن عبد الرحمن على الاتهام بأن دولة قطر تفرق بين الدول، بأن "دولة قطر لا تفرق، ولكن مع السعودية كانت هناك أجواء إيجابية قد تقود إلى حوار وتقدمنا نحوها، وذكرنا بأن دولة قطر منفتحة على الحوار ومن يتقدم نحونا بخطوة ستنقدم نحوه بعشر خطوات ولكن يجب ان تكون خطوة جادة وصادقة". وشدد ابن عبد الرحمن على أن قطر تتعامل مع كل دول الحصار بنفس الطريقة، وهي حريصة على وحدة مجلس التعاون، منوها إلى أن "الكل يدرك أن هذه الأزمة وحصار دولة قطر قد أضر بمجلس التعاون وأضر بسمعته الدولية وبسمعته أمام شعوبه بشكل خاص".

وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.