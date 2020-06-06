رئيس الوزراء الأردني يكشف عن أهم قرار للحكومة خلال أزمة كورونا

وحسب موقع صحيفة "الرأي" الأردنية قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن "أهم قرار اتخذته الحكومة خلال أزمة كورونا هو تفعيل قانون الدفاع بتوجيهات ملكية سامية، لأنه دون هذا القانون لم يكن بإمكاننا اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع تداعيات الأزمة، ومعالجتها بشكل أسرع".

وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس الجمعة، تسجيل 19 حالة إصابة (غير محليّة) بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 784 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات شفاء لهذا اليوم.

وحسب موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الأردن، صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "سُجِّلت اليوم 19 حالة إصابة (غير محليّة) بفيروس كورونا المستجدّ، وعلى النحو الآتي؛ 16 إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم عبر حدود جابر، منهم 6 أردنيين، و10 من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع".

كما تم تسجيل "حالة لأردني قادم من الخارج في أحد فنادق الحجر وحالتان من جنسيّة عربيّة قادمتان إلى الأردن من اليمن".

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 784 حالة، وفق الموجز الإعلامي الذي أشار أيضاً إلى تسجيل 5 حالات شفاء لهذا اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن بلغ 784، من بينها 571 حالة شفاء، و9 حالة وفيات.

واعتباراً من اليوم السبت، يبدأ تنفيذ خطّة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، والتي ستسمح بحريّة أكبر للحركة مع وجود بعض الاستثناءات، في ظل الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة" المشار له باللون الأزرق ضمن المصفوفة، والذي يتمّ اعتماده في حال تسجيل أقلّ من 10 إصابات محليّة لمدّة سبعة أيّام متتالية، أو في حال كانت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لحالات محلية ما بين 0.5 في المئة - 1 في المئة.