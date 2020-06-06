الجيش الوطني الليبي يشن هجوما مضادا على قوات الوفاق قرب مصراتة

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن وحدات الجيش الوطني الليبي تشن هجوما مضادا على قوات حكومة الوفاق في منطقة الهيشة شرق مدينة مصراته تحت غطاء جوي.

بنغازي- سبوتنيك . وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم، السبت، إن "قواتنا المسلحة تشن هجوما مضادا في منطقة الهيشة شرق مصراتة بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع المعادية من قبل مقاتلاتنا الحربية"، مؤكداً أنه "لا زالت مقاتلاتنا الحربية تقدم غطاء جويا كثيفا وفي الدعم الناري للقوات البرية حتى الساعة".

وفي سياق متصل أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أن وحدات الجيش الليبي تفشل محاولة قوات الوفاق الهجوم على مدينة سرت.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك على أن "القوات المُسلحة العربية الليبية تُفشل محاولة مجموعات الحشد المليشياوي للهجوم على مدينة سرت المُجاهدة"، مضيفةً بأن "وحدات الجيش الوطني الليبي تقوم بالهجوم ومطاردة فلولهم بعدما ردتهم على أعقابهم خاسئين متكبدين خسائر كبيرةً في العتاد والأرواح".

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن "المعارك في هذه الأثناء انتقلت إلى ما بعد الحدود الإدارية لمدينة سرت بتغطيةٍ جوية من قبل السلاح الجوي".

من جهة أخرى أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، أن قوات الوفاق تتقدم من عدة محاور للسيطرة على مدينة سرت .

وقالت عملية بركان الغضب في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن "قواتنا البطلة تتقدم من محاور جارف والساحلي والسعبة إلى وسط مدينة سرت وسط فرار مليشيات حفتر الإرهابية ذليلة مٌهانة".

وأضاف البيان أن "أرتال ميليشيات حفتر الإرهابية تقوم بالفرار من مدينة سرت أمام ضربات قواتنا الباسلة".