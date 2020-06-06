مذيع قناة "الإخبارية" يعاتب أهالي الرياض: أين وعودكم بالبقاء في منازلكم

عاتب مذيع قناة "الإخبارية" جبريل أبو دية، في ختامه للنشرة الإخبارية اليوم السبت، سكان الرياض، مشير إلى عدم التزامهم بالبقاء في المنزل.

وقال أبو دية معاتباً: "لعلكم تابعتم أرقام الفيروس، 900 إصابة في الرياض، أين الكلام الذي وعدتم به عبر السوشيال ميديا، أين الكلام الذي وعدتم به الدولة بأنكم ستلتزمون، ماذا ستفعلون بنا غداً".

— Celebs Zone (@CnPics) June 6, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، تسجيل 3121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 98869 حالة، وتم تسجيل 31 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 642 حالة.