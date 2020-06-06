السعودية تعلن موقفها من المبادرة المصرية لوقف القتال في ليبيا

ونشرت قناة المملكة "السعودية"، مساء اليوم، السبت، ترحيب الرياض بدعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقف إطلاق النار في ليبيا بداية من يوم الاثنين المقبل، بحسب المبادرة التي تضمنها "إعلان القاهرة"، اليوم السبت.

#عاجل_السعودية #المملكة ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتؤيد دعوة الرئيس المصري وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 8 يونيو2020م وفق المبادرة التي تضمنها #إعلان_القاهرة.



⁧#أخبار_السعودية_بلغة_الإشارة⁩ pic.twitter.com/WTFRTtVdwT — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 6, 2020

وأشادت السعودية بالجهود الدولية كافة، الداعية إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي، في وقت حثت المملكة جميع الأطراف الليبية وفي مقدمتها حكومة "الوفاق الوطني" والجيش الوطني الليبي على تغليب المصلحة الوطنية الليبية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة.

وأوضحت القناة السعودية أن المملكة تدعم جهود تخفيض حدة الصراعات بالمنطقة، والمحافظة على وحدة أراضي الدول العربية، وحمايتها من التدخلات الخارجية، وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء على لغة السلاح.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن مبادرة للحل في ليبيا، محذرا من التمسك بالخيار العسكري للحل في ليبيا.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا".

وأوضح أن "المبادرة ليبية ـ ليبية باسم إعلان القاهرة، تشتمل على احترام كل المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، مؤكدا أنها تشمل دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وشدد على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا".

وأكد أن "الاتفاق يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة"، كما يتضمن الالتزام بإعلان دستوري ليبي وإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن لدى حفتر وصالح التزام بتحقيق مصلحة الشعب الليبي، مشددا على أهمية التوصل التوصل لمبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.