وفاة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي السابق رمضان شلح

توفي الأمين العام السابق لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، رمضان عبدالله شلح، مساء اليوم، السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن شلح قد ابتعد عن العمل السياسي خلال الأعوام المنصرمة لظروف مرضه.

وفور الإعلان عن وفاة شلح، نعته حركة حماس، حيث قال حازم قاسم، الناطق الإعلامي باسم الحركة "رحم الله الدكتور رمضان عبد الله شلح..هو أحد قيادات الشعب الفلسطيني الأماجد ورجالها الميامين..قاتل من أجل قضية فلسطين ودافع عن ثوابتها".

تولى رمضان عبد الله شلح (62 عاما) منصب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي منذ عام 1995، عقب مقتل قائدها فتحي الشقاقي، علما أنه أحد مؤسسي الحركة الفلسطينية، ومن أبرز السياسيين الفلسطينيين.

رحم الله الدكتور رمضان عبد الله شلح..هو أحد قيادات الشعب الفلسطيني الأماجد ورجالها الميامين..قاتل من أجل قضية فلسطينودافع عن ثوابتها،وحمل أمانة تاريخها المجيد،وجاهد لاسترداد كل ذرة من ترابها ليشكل واحداً من كبار قادة ثورتها المعاصرة، ورمزاً وطنياً عبر عن أصالةالشعب وعنفوان ثورته — حازم قاسم (@hazemaq) June 6, 2020

وشلح من مواليد حي الشجاعية بمدينة غزة، في العام 1958، وتلقى تعليمه الإبتدائي والإعدادي في القطاع، كما حصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهي في القطاع، قبل أن يتوجه إلى مصر لإكمال تعليمه الجامعي، إذ درس الاقتصاد في جامعة الزقازيق، وتخرج فيها سنة 1981.

فلسطين تفقد قائدا وطنيا كبيرا

د.رمضان شلح أبا عبد الله في ذمة الله#رمضان_شلح pic.twitter.com/BZCNci8ULn — سليم محسن الشرفا (@saleemmohsen) June 6, 2020

في عام 1986، غادر شلح فلسطين إلى لندن لإكمال الدراسات العليا، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا عام 1990، ليتنقل بعدها بين الكويت ولندن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث عمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة "جنوبي فلوريدا" بين عامي 1993 و1995.

وتولى في عام 1995 منصب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" خلفا للمهندس فتحي الشقاقي الذي اغتاله "الموساد" الإسرائيلي في مالطا.