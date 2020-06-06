مصر... 4 مطارات تستقبل العائدين من الكويت

أدى زيادة عدد المطارات المصرية التي تستقبل المصريين المقيمين في الكويت، إلى تشجيع الكثير من أبناء الجمهورية خاصة المقيمين في جنوب البلاد إلى تسريع خطط سفرهم.

Twitter.com اقتراح كويتي يهدد آلاف المصريين في الكويت "الراي" الكويتية، مشيرة إلى أنه تم إضافة مطار سوهاج إلى قائمة المطارات المصرية التي تستقبل رحلات قادمة من الكويت، علاوة على الأقصر، ومطار القاهرة، ومطار الإسكندرية.

وتابعت: "من المقرر أن يبدأ غدا الأحد، أبناء مصر المقيمين في جنوب البلاد، التوجه إلى مطار سوهاج الدولي برحلات طيران عارض (تشارتر) تنظمها شركات السياحة والسفر، بأسعار تتراوح بين 115 إلى 125 دينارا، على أن تكون الرحلات ذهاب فقط.

ولفتت الصحيفة إلى وجود عدد كبير من أبناء الصعيد بين الجالية المصرية المقيمة في الكويت، مشيرة إلى قول الخبير السياحي كمال كبشة، إن تشغيل رحلات الطيران العارض (تشارتر) باتت متاحة في مصر على 4 مطارات تستقبل الرحلات الدولية هي القاهرة، والإسكندرية وسوهاج والأقصر.

ولفت إلى أن "النسبة الأكبر للرحلات التي يتم تنظيمها حاليا من قبل شركات السياحة والسفر تتجه إلى مطاري القاهرة وسوهاج، بينما لم يتم تنظيم رحلات حتى الآن إلى مطار الإسكندرية، وسط بدء إجراءات تنظيم رحلات إلى الأقصر".

ويفضل سكان شمال مصر استخدام مطاري القاهرة والإسكندرية لقربه من محل إقامتهم في مصر، بينما يفضل المقيمين في الجنوب استخدام مطار سوهاج، وهم نسبة كبيرة من المقيمين في الكويت.