بالاتفاق مع القوات الأمنية... متظاهرون يغلقون مبنى ديوان محافظة المثنى في العراق... صور

أفادت قناة "السومرية" العراقية، اليوم الأحد، بأن متظاهرين يطالبون بإقالة محافظ المثنى أحمد منفي جودة، أغلقوا مبنى ديوان المحافظة بـ"الاتفاق مع القوات الأمنية".

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظة المثنى شهدت تظاهرة حاشدة للمطالبة بإقالة المحافظ أحمد منفي جودة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مبنى ديوان محافظة المثنى أغلق من قبل متظاهرين بالاتفاق مع القوات الأمنية".

View this post on Instagram A post shared by صدى البلاد (@sada_albilad) on Jun 7, 2020 at 4:11am PDT

وأكدت صحيفة "صدى البلاد" عبر الانستغرام: "متظاهرون في المثنى يغلقون ديوان المحافظة استنكاراً لأداء الحكومة المحلية وضعفها من حيث الخدمات الصحية والعمرانية مطالبين بإقالة المحافظ".