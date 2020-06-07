أول تعليق من قطر على ضغط واشنطن الأخير على السعودية والإمارات

رد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على التقارير التي قالت إن واشنطن ضغطت على السعودية والإمارات لحل الأزمة الخليجية وإعادة فتح مجالهما الجوي أمام الطائرات القطرية.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه "لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن، لكننا ما زلنا على اتصال وثيق مع الأمريكيين".

واستدرك: "هذا التصرف غير قانوني منذ البداية، ولقد رفعنا دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ونأمل في استعادة مجالنا الجوي".

© Sputnik / الأزمة الخليجية تدخل عامها الرابع

وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.