أول تعليق قطري على تغريدة مسؤول إماراتي بشأن "غزو عربي لقطر ينهي الأزمة"

أثار نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة قال فيها إن "غزوا عربيا لقطر ينهي مشاكل كثيرة".

وردت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على التغريدة وقالت: "كيف يسمح تويتر بمثل هذه التغريدات التي تعتبر تهديد واضح وصريح واستهداف أمن دولة؟ هل نرى تحرك من تويتر أم أنها ستغض الطرف عن هذه التغريدة كتغريدات أخرى مشابهة مرت مرور الكرام!".

— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) June 6, 2020

وقال ضاحي خلفان، أمس السبت، أن الأزمة ستنتهي بغزو عربي لقطر، والمصالحة مع إسرائيل قائلا: "غزو عربي لقطر.. ينهي مشاكل كثيرة..وسلموا الحكم لمستحقه في قطر..وأبرموا مصالحة مع إسرائيل..وانتهى كل شيء.

ودخلت الأزمة الخليجية عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.