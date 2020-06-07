المجلس الانتقالي الجنوبي يستعيد مواقع من الجيش اليمني في أبين 

تمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، من استعادة مواقع من قبضة الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بعد ساعات من سيطرة الأخير عليها في محافظة أبين جنوب البلاد.

في السياق نفسه، قال ناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين، بقوات المجلس الانتقالي، محمد النقيب، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "القوات ‏طردت العناصر الإرهابية الإخوانية المتسللة من الدرجاج والمخزن والجبال المحيطة ويجري ملاحقتها في أطراف وادي سلا".

وأكد أن "الوضع تحت السيطرة وكما كان في حالته السابقة"، مشيرا إلى "هروب جماعي للعناصر المتسللة".