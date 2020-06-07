في مصر... تحويل ترعة إلى "كورنيش سياحي" يتكلف 200 مليون جنيه

كشفت وسائل إعلام مصرية محلية، تفاصيل مشروع كبير، لتحويل واحدة من أشهر الترع في القاهرة الكبرى إلى "كورنيش سياحي".

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن مشروع تحويل ترعة المريوطية في محافظة الجيزة بالقاهرة الكبرى إلى كورنيش سياحي، ستصل تكلفته إلى 200 مليون جنيه مصري.

وأكدت الصحيفة المصرية أن محافظة الجيزة، أحمد راشد، تفقد، مساء اليوم الأحد، أعمال تطوير ترعة المريوطية، لتنفيذ مسار الترعة من مناطق تلقى بها المخلفات وتؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تحويل ترعة المريوطية إلى كورنيش سياحي بتكلفة إجمالية تصل إيى 200 مليون جنيه مصري.

واعتبر راشد بأن ذلك المشروع يعتبر أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة، وتماشياً مع أعمال التطوير التي تشهدها الجيزة.

وتشمل تفاصيل المشروع بتغطية 200 متر من ترعة المريوطية، والاستفادة منها في إنشاء موقف لسيارات سرفيس حضارية، واتفاق النظم الحديثة في تشغيلها، للقضاء على أي معوقات مرورية بالمنطقة، والتى كان يعانى منها المواطنون على مدار سنوات.

وتابع محافظ الجيزة بقوله "جار الانتهاء من تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كيلومتر، بدءاً من نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى، حيث سيشعر المواطنون والمترددون على المنطقة تغيرا كاملا في المظهر الجمالى، لمسار الترعة، بعد أن تم مراعاة إضافة العناصر الجمالية، والمساحات الخضراء، ومناطق انتظار السيارات، والخدمات والإنارة الجمالية للممشى".

وقال راشد إنه يتم المتابعة اليومية مع الشركات المنفذة للأعمال، للتأكد من الانتظام في تنفيذ الجدول الزمنى المحدد، وعدم تأثير أي أحداث عليها.