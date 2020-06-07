لجنة دفاع بالبرلمان المصري توافق على زيادة موازنة الإنتاج الحربي

وافقت لجنة برلمانية مصرية، اليوم الأحد، على زيادة موازنة وزارة الإنتاج الحربي بنسبة تتجاوز 22 في المئة.

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، "وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم على موازنة وزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2020/ 2021".

وبلغ إجمالي موازنات الجهات التابعة للوزارة في مشروع الموازنة نحو مليار و278 مليونا و500 ألف جنيه (78.7 مليون دولار) مقابل مليار و42 مليونا و400 ألف جنيه في العام المالي السابق 2019 / 2020؛ بزيادة قدرها 236 مليون جنيه، وبلغت موازنة قطاع الميادين المركزية 15 مليونا 600 ألف جنيه".

وأوصت اللجنة، وفقا للوكالة، "بضرورة تلبية وزارة التخطيط للمطالب الأساسية والعاجلة لوزارة الإنتاج الحربي في حدود المتاح، فيما أوصت وزارة الإنتاج الحربي بترشيد الاستخدامات قدر المتاح".

يذكر أن وزارة الإنتاج الحربي المصرية تقوم على تلبية متطلبات القوات المسلحة والمشاركة تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية والقومية اعتمادًا على إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والبشرية، وفقا لموقع الوزارة.