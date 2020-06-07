البرلمان المصري يناقش تعديل قانون مجلس النواب

القاهرة - سبوتنيك . وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال " أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعي".

كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مشروع قانون مقدم من القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأحال رئيس البرلمان كذلك مشروع قانون مقدم من القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمن تعديل الدستور المصري الذي أقر في ربيع عام 2019 على استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ، على أن يحدد القانون آليات انتخابه واختصاصاته.