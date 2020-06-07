إسرائيل تصادق رسميا على تعيين أول امرأة سفيرا لها في مصر

وافقت إسرائيل، اليوم الأحد، على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لها في مصر، كأول امرأة تتولى المنصب والثانية التي تشغل ذلك المنصب في بلد عربي.

القدس - سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية الإسرائيلية، "صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تعيين أميرة أورون سفيرة إسرائيل الجديدة لدى مصر. أورون هي أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979".

صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة إسرائيل لدى مصر. أورون هي أول امرأة تخدم في المنصب منذ توقيع معاهدة السلام. رحب وزير الخارجية اشكنازي بالتعيين قائلا: إن أميرة دبلوماسية متمرسة تتحلى بالمهنية وإني على ثقة بأنها ستدفع قدما العلاقات مع مصر لتحقيق إنجازات كبيرة pic.twitter.com/iwqDeMUonn — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 7, 2020

ورحب وزير الخارجية غابي اشكنازي بالتعيين، قائلا إن "أميرة دبلوماسية متمرسة تتحلى بالمهنية ولها مكانة محترمة في السلك الدبلوماسي، وإني على ثقة بأنها ستدفع قدما العلاقات الثنائية بين دولة إسرائيل ومصر لتحقيق إنجازات كبيرة".