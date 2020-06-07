الكويت تعلن خطة عودة حركة الطيران وموعد فتح المساجد

تخطط الكويت لعودة الطيران التجاري، وفق ثلاث مراحل تشغيلية، فيما سمحت بإقامة صلوات الجماعة في المساجد، ضمن قرارت تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا، والتي شملت إلغاء حظر التجول الشامل، وفتح المصارف وغيرها.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا"، أعلن وزير الدولة الكويتي لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، خطة لإعادة فتح الطيران التجاري بمطار الكويت الدولي، من خلال 3 مراحل تشغيلية.

وأوضح الوزير الكويتي، خلال اجتماع بالإدارة العامة للطيران المدني، لمناقشة عودة العمل الرسمي، أن الخطة التي وضعها "الطيران المدني"، تبدأ التشغيل بمرحلة أولى بنسبة 30%، ثم في المرحلة الثانية 60%، وصولا إلى المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار الكويت الدولي.

وزير (الخدمات) الكويتية: تشغيل الرحلات التجارية سيبدأ في مرحلته الأولى بنسبة 30 % لترتفع بعد ذلك في المرحلة الثانية إلى 60 % وصولا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي تعد المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار الكويت الدولي#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 7, 2020

ولفت إلى أن الخطة وضعت بعين الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية في هذه المرحلة؛ بحيث يتم تطبيقها على المسافرين، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق تخفيف الإجراءات المتعلقة بتداعيات انتشار "كورونا"، أصدر وزير الأوقاف فهد العفاسي قرارًا يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل بدءًا من صلاة الظهر؛ وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير اعتبارا من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط.

وزير الأوقاف الدكتور فهد العفاسي يصدر قراراً وزارياً يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل بدءاً من صلاة الظهر وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدءاً من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط وسوف تبث صلاة الجمعة في تلفزيون دولة الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 7, 2020

وأغلقت الكويت، في آذار/مارس الماضي، مجالها الجوي بوجه الطيران التجاري، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن الجوي.