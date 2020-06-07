الكويت تصرف بدل بطالة للمواطن حال إيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر

أعلنت الناطق الرسمي مديرة العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أسيل المزيد، أن الهيئة ممثلة بقطاع العمالة الوطنية تعمل منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على استمرار صرف المستحقات للمستفيدين من دعم العمالة الوطنية ومكافأة الخريجين والتأمين ضد البطالة.

وقالت المزيد في تصريح لوكالة "الأنباء" الكويتية: "حسب قانون التأمين ضد البطالة بإمكان اي مواطن ترك عمله بالقطاع الخاص لأي سبب من الاسباب ان يتقدم بطلب عبر موقع الهيئة الالكتروني ليستفيد من بدل البطالة المقررة بالقانون ولمدة 6 أشهر بعد تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية لحين ايجاد عمل بديل لمدة اقصاها 6 اشهر، لافتة الى ان جميع المسجلين بالهيئة تحت أي بند من بنود دعم المواطنين لم يتم ايقاف اي مستحقات لهم سواء دعم عمالة وطنية او مكافأة الخريجين او بدل بطالة".

عاجل | المزيد لـ «الأنباء»: صرف بدل بطالة لمدة 6 أشهر لأي مواطن يتم إيقافه عن العمل



- استمرار صرف مستحقات المستفيدين من دعم العمالة



https://t.co/6XFSPMPgrz #الكويت#أسيل_المزيد #الهيئة_العامة_للقوى_العاملة#كورونا pic.twitter.com/rqENUhwdZc — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) June 7, 2020

​وذكرت أن الهيئة تتلقى أي شكوى بخصوص الإيقاف عن العمل للمواطنين من القطاع الخاص في ظل الازمة الحالية وتعمل على معالجة الوضع وفق القانون.