الكويت تصرف بدل بطالة للمواطن حال إيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر

وقالت المزيد في تصريح لوكالة "الأنباء" الكويتية: "حسب قانون التأمين ضد البطالة بإمكان اي مواطن ترك عمله بالقطاع الخاص لأي سبب من الاسباب ان يتقدم بطلب عبر موقع الهيئة الالكتروني ليستفيد من بدل البطالة المقررة بالقانون ولمدة 6 أشهر بعد تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية لحين ايجاد عمل بديل لمدة اقصاها 6 اشهر، لافتة الى ان جميع المسجلين بالهيئة تحت أي بند من بنود دعم المواطنين لم يتم ايقاف اي مستحقات لهم سواء دعم عمالة وطنية او مكافأة الخريجين او بدل بطالة".
عاجل | المزيد لـ «الأنباء»: صرف بدل بطالة لمدة 6 أشهر لأي مواطن يتم إيقافه عن العمل— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) June 7, 2020
- استمرار صرف مستحقات المستفيدين من دعم العمالة
https://t.co/6XFSPMPgrz #الكويت#أسيل_المزيد #الهيئة_العامة_للقوى_العاملة#كورونا pic.twitter.com/rqENUhwdZc
وذكرت أن الهيئة تتلقى أي شكوى بخصوص الإيقاف عن العمل للمواطنين من القطاع الخاص في ظل الازمة الحالية وتعمل على معالجة الوضع وفق القانون.
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