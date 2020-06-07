مشادة بين رئيس البرلمان المصري ونائب خلال جلسة

نشبت مشادة كلامية بين على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، والنائب هيثم الحريري، بسبب بنود مشروع قانون بتعديل قانون قطاع الأعمال الجديد، فيما يخص تمثيل العمال بمجلس الإدارة.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، اعترض الحريري على خفض تمثيل العمال في مجلس الإدارة، بعد أن كان 50%، ليصبح في التعديلات 1 أو 2 من أعضاء مجلس الإدارة فقط، ما تسبب في انفعال النائب في كلمته، وتدخل رئيس المجلس، لوقف اتهامات النائب لمجالس الإدارات بـ"الفساد"، قائلا إنه بدون أدلة.

وقال عبد العال للحريري "من حقك التحدث ولكن ليس من حقك إطلاق عبارات تخوين أو فساد لأحد بدون أدلة. أنت صاحب مصلحة لأنك تعمل في قطاع الأعمال"، وهو ما رد عليه الحريري "أنا نائب عن الشعب ومفيش على رأسي بطحة ومليش مصلحة".

وانفعل رئيس البرلمان مضيفا "من على رأسه بطحة اتكلم كويس، من حقك تتكلم لكن مش من حقك تطلق عبارات تخوين أو فساد لأحد بدون أدلة، ولن أفرط في حقي أبدا، وقسما بالله العظيم لو تلك الكلمات قيلت وأنا مش رئيس مجلس لكان حسابك عسيرا بالقانون".

وأكمل عبد العال "ما قاله يصل إلى حد ارتكاب الجريمة، بل بالفعل ارتكب جريمتين يعاقب عليهم قانون العقوباب. سأحتفظ بحقي القانوني حتى أريك كيف ستحاسب على هذه الكلمات في يوم من الأيام. سأحاسبك حسابا عسيرا بعد المجلس، ولن أكون على عبدالعال لو لم أحاسبك".

وأتم عبد العال "ليس معنى أن لدي حصانة أن أسب الناس. من يريد تسجيل موقف فليفعل وينشره على يوتيوب أو غيره، ولكن لابد أن يحاسب حتى لا يتمادى".