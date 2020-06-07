تسجيل
21:09 GMT07 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يقف مع الوزراء المفوضين حديثاً خلال مراسم أداء اليمين في مقر البرلمان في بغداد

    هل ينجح الحوار الأمريكي العراقي في تهدئة الأوضاع في المنطقة

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104196/66/1041966622_0:67:1280:787_1200x675_80_0_0_feceb1ed868f213957d2ea1f36c1efc1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006071045647560-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/

    الحوار الأمريكي العراقي حول القضايا العسكرية والاقتصادية في ظل الوجود الإيراني يمثل نقطة تحول كبرى في سياسات المنطقة،كما قد يشعل المنطقة مجددا حال عدم التوصل لاتفاق وفق أهداف واشنطن.

    مرحلة مفصلية

    قال قيس النوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد والسفير السابق في الخارجية العراقية، "المغزى الأساسي من الحوار الأمريكي العراقي خلال هذا الشهر هو إعادة تقويم الوجود العسكري الأمريكي في العراق بضوء مستجدات الوضع السياسي العراقي، خاصة وأن إيران قد طورت وجودها السياسي في العراق".

    وأضاف أستاذ العلوم السياسية لـ"سبوتنيك"،"هذا التطورالإيراني على الأراضي العراقية شعرت به الولايات المتحدة بأنه يمثل تهديدا لوجودها، إضافة إلى أنه تجاوز اتفاق التخادم بينها وبين إيران، لذلك تطلب الأمر الشروع في حوار جديد يؤسس لشكل مختلف للعلاقة بين العراق والولايات المتحدة".

    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
    مواجهات بين الشرطة العراقية ومتظاهرين حاولوا اقتحام منزل محافظ النجف... فيديو

    وتابع النوري، "العقبة الأساسية التي سوف تواجه هذا الحوار هو الارتباط الوثيق بين شخوص العملية السياسية وبين قوى إقليمية لها مصالحها وترمي لإحكام القبضة على العراق، وهى معضلة سوف يواجهها الطرف الأمريكي الذي يسعى إلى صيغة توازن بين أهداف وجوده والرغبات الإقليمية، وإذا حدث سيكون بالطبع ضد المصلحة الوطنية العراقية التي يعبر عنها الشارع العراقي بوضوح، وهو رفضه لكل أشكال الوجود الأجنبي".

    التصعيد الأمريكي

    وأوضح أستاذ العلوم السياسية، "في تقديري إذا فشل الأمريكان في الوصول مع الجانب العراقي إلى تفاهم يحقق الأهداف الأمريكية بصيغة متوازنة، سوف يلجأ الأمريكان إلى تصعيد الموقف في الساحة العراقية بمزيد من الإجراءات السياسية والعسكرية والاقتصادية في محاولة لتقليص وخفض مستوى التأثير لتلك القوى الإقليمية، من هنا أعتقد أن نتائج هذا الحوار وما سوف يتمخض عنه سوف تكون نقطة مفصلية في مسارات الوضع العراقي عموما".

    عوامل نجاح

    من جانبه قال ثٱئر البياتي أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق، "ستنجح المفاوضات من أجل عقد اتفاق طويل الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن كل الأصوات التي تعارض هذا الاتفاق، والجميع يعلم أن المعترضين هم من أدوات القوى الإقليمية ذات المصلحة في العراق وأذرعها بكل أشكالهم وصفاتهم، فالصراع الآن بين واشنطن وبعض دول المنطقة التي بدأ نفوذها في الانحسار تدريجيا نتيجة عدة عوامل ما بين الاقتصادية والسياسية والتي تبحث عن مخرج".

    وأضاف رئيس اتحاد القبائل لـ"سبوتنيك"، المراقب للشأن السياسي لبعض دول جوار العراق يجد أن هناك تغيرات واضحة داخلية وخارجية.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزير الدفاع مارك إسبير ورئيس أركان الجيش مارك ميلي
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ترامب: العراق لم يمتلك أسلحة دمار شامل وكولن باول جرنا لـ"حروب كارثية" بالشرق الأوسط

    نقطة تحول

    وأشار البياتي إلى أن "القبول الإيراني بالاتفاق الأمريكي العراقي يعد نقطة تحول في سياسة طهران وستكون تركيا البديل والداعم اقتصاديا بشركاتها العملاقة لإعادة إعمار العراق، وهذا ما نتوقعه تحت إشراف ومتابعة امريكية من أجل إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي بين دول المنطقة".

    ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في السابع من نيسان/أبريل ،2020 إلى "حوار استراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق للبحث في مستقبل العلاقة بين البلدين، ويرمي الحوار، الذي سيكون عبارة عن سلسلة من الاجتماعات بين كبارالمسؤولين الأمريكيين والعراقيين، إلى وضع كافة جوانب العلاقة الأمريكية-العراقية على طاولة الحوار.

    وكشف مصدر حكومي عراقي أمس السبت، تفاصيل وآلية الحوار العراقي الأمريكي المقرر أن يبدأ منتصف الشهر الحالي.

    وقال المصدر إن"الفريق العراقي سيتكون من 20 شخصا في اختصاصات السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة"، مبينا أن"بعض أعضاء الفريق العراقي اختارهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

    وأضاف أن "الحوار سيكون عبر منصة إلكترونية أنشئت لهذا الغرض، ولن يكون الحوار وجها لوجه"، مشيرا إلى"تحديد الفريق العراقي أولويات في المفاوضات، منها وجود القوات الأمريكية، ودعم القوات العراقية، والتعاون في مجال الاقتصاد".

    وأشارإلى أنه "من المتوقع أن يطرح الأمريكان ملفين مهمين يتعلق الأول بالفصائل المسلحة العراقية التي تعمل خارج إطار الحشد الشعبي، وكذلك الطلب من الحكومة العراقية التعهد بحماية مصالحها في العراق.

    انظر أيضا:

    احتفال الوفد العراقي بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي (فيديو)
    رئيس الحكومة العراقية يبرم اتفاقا هاما في الهند ويصل الصين برفقة وفد كبير
    الكلمات الدلالية:
    المنطقة, اتفاق, الولايات المتحدة, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيارات مشتعلة خلال احتجاجات جورج فلويد في مينيابوليس 30 مايو 2020
    حذاء طويل للتباعد الاجتماعي... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    تأثيرات كورونا على الاقتصاد الفلسطيني
    تأثيرات كورونا على الاقتصاد الفلسطيني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك