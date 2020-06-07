مواجهات بين الشرطة العراقية ومتظاهرين حاولوا اقتحام منزل محافظ النجف... فيديو

أصيب عدد من الأشخاص أثناء إشعال النار في مبنى حكومي في محافظة النجف، خلال تظاهرة مطالبة بإقالة المحافظ ومسؤولين محليين.

وقال مصدر أمني لوكالة "شفق نيوز"، إن عددا من الأشخاص أشعلوا النيران في بوابة ديوان محافظة النجف وتوجهوا إلى منزل المحافظ لؤي الياسري مطالبين بإقالته من المنصب.

وأضاف أن القوات الأمنية أصابت عدداً من الأشخاص بإطلاق رصاص لمنعهم من الوصول إلى منزل المحافظ الياسري.

عاجل

الثوار يحرقون مصادر النيران داخل مبنى مجلس محافظة النجف بعد استخدام سلاح القنص ضدهم وإصابة عدد منهم pic.twitter.com/ghWsRunN0x — حرام مولاي (@HaramMoulay) June 7, 2020

وتابع المصدر أن "المواجهات، حتى الساعة، ما زالت مستمرة، وأوقعت إصابات بين الطرفين، لم يعرف عددهم بعد، وتم حرق عدد من نقاط الأمن القريبة من منزل محافظ النجف، من قبل المتظاهرين".