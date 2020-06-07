مستشار السيسي: تطعيم ضد كورونا قد يطرح في مصر خلال شهرين

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للصحة والوقاية، أن شركة متعددة الجنسيات لها مصنع في مصر ستنتج أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته وتأثيره على فيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين في تصريحات تلفزيونية: "هناك احتمال كبير لطرح العقار في الأسواق خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل وستنتج 400 مليون وحدة تطعيم ضد فيروس كورونا".

وأضف تاج الدين "إذا نجحت التجارب النهائية سوف يتم طرح التطعيم".

وأوضح مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشركة أكدت عدم سعيها للربح من اللقاح، ولكن غرضها الرئيسي هو تخليص العالم من ذلك الوباء.