بماذا وصفت وزيرة مصرية "صندوق مصر السيادي"

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY تصل لـ 300 قرية بـ 16 محافظة... "تحيا مصر" يطلق أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية "الأهرام" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول السعيد، إن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

وتابعت: "يرتبط ذلك بما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، موضحة أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة".

وتابعت: "لذا جاء إنشاء صندوق مصر السيادي، ليكون أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة".

وقالت الوزيرة المصرية: "الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها".

وتابعت: "كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة".