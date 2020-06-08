إثيوبيا تنشر صورا جديدة لـ"سد النهضة" وتفاجئ مصر والسودان بقرار الشهر المقبل

قام وزر الري الأثيوبي سيليشي بيكيلي، بزيارة مفاجئة، برفقة فريق حكومي، إلى موقع "سد النهضة"، وذلك للوقوف على أعمال البناء قبل البدء بملء الخزان في يوليو/ تموز المقبل.

ونشر بيكيلي، صورا جديدة لـ"سد النهضة" عبر حسابه على "فيسبوك" وأرفقها بتعليق قال فيه إن "فريقا ضم نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان يرافقه في الزيارة".

وأضاف أن "الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه"، موضحا أن "المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان".

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، أكدت ضرورة تبني مصر والسودان لـ"موقف قوي" من الملء الأولي لسد النهضة، مشيرة إلى أن "من حق إثيوبيا بناء السدود داخل أراضيها وفق مبادئ القانون الدولي". ودعت الوسيط الأمريكي إلى الاستمرار في جهوده الرامية للوصول بهذه الأزمة إلى نهايات مرضية للأطراف الثلاثة.