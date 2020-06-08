الكويت تعلن خطة "الثلاث مراحل" لإعادة تشغيل الرحلات التجارية

أعلنت الكويت عن خطة لتشغیل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي دون تحديد موعد نهائي لتنفيذ الخطة.

قال وزير الخدمات الكويتية، بحسب وكالة "كونا"، إن تشغيل الرحلات التجارية سيبدأ في مرحلته الأولى بنسبة 30 % لترتفع بعد ذلك في المرحلة الثانية إلى 60 % وصولا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي تعد المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار الكويت الدولي.

وزير (الخدمات) الكويتية: تشغيل الرحلات التجارية سيبدأ في مرحلته الأولى بنسبة 30 % لترتفع بعد ذلك في المرحلة الثانية إلى 60 % وصولا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي تعد المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار الكويت الدولي#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 7, 2020

​كما سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، تستعد البلاد لفتح المساجد في بعض المناطق لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة فيروس كورونا.

وستقام صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط على أن تبث عبر التلفزیون، بحسب وكالة "كونا".

وكان قد تم الاستعداد لهذه الخطوة بتعقيم المساجد ”في المناطق النموذجیة“ من قبل وزارة الدفاع لتوفیر الأجواء الصحیة والحد من انتشار فیروس كورونا وفقا للاشتراطات الصحیة.