مظاهرات عشائرية ضمن مناطق سيطرة "الاحتلال الأمريكي" تطالب برحيله عن سوريا... فيديو

خرج المئات من سكان مجموعة من البلدات والقرى الواقعة تحت سيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" في ريف دير الزور والحسكة شرقي سوريا، بمظاهرات احتجاجية ضد ممارسات الطرفين إزاء السكان المحليين من أبناء العشائر العربية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الشرقية من سوريا بأن "المئات من السكان المحليين خرجوا بمظاهرات في أغلبية بلدات وقرى ريف محافظة دير الزور الشرقي الواقعة تحت سيطرة الجيش الأمريكي والميليشيات (الكردية) المسلحة التابعة له، احتجاجاً على ممارسات التنظيم وسوء الأوضاع المعيشية وتنديداً بالفساد المستشري في المجالس المحلية التابعة "لقسد" التي يرعاها الجيش الأمريكي، واحتجاجا على تردي المعيشة جراء أرتفاع الأسعار وفقدان المواد الغذائية الأساسية من الأسواق".

وأظهرت مقاطع فيديو وصلت لـ "سبوتنيك" من قرية السعدة الغربية في ريف الحسكة وآخر من بلدة الدحلة في ريف دير الزور الشرقي، قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة من قبل المتظاهرين.

وتابع المراسل بأن "المظاهرات خرجت، اليوم الاثنين (8 حزيران/ يونيو) في منطقة العزبة وقرى (جديد عكيدات والكسرة ومحيميدة وزغير جزيرة والصبحة والدحلة وذيبان) تخللها قطع للطرق الرئيسية بواسطة الإطارات المحترقة حيث طالب المتظاهرين بخروج جنود الاحتلال الأمريكي من مناطقهم".

وأوضح المراسل بأن "المظاهرات خرجت أيضاً في قرية العطالة وقرية السعدة الغربية جنوبي محافظة الحسكة حيث قام السكان بقطع طريق عام (دير الزور- الحسكة) بالإطارات المحترقة، مطالبين بخروج الاحتلال الأمريكي الذي يقف وراء تردي الأوضاع المعيشية بسبب الحصار وإجراءاته التعسفية ضد الشعب السوري".

وكان مجموعة من سكان قرية إبطخ تحتاني 12 كم شرقي بلدة تل حميس شمالي شرقي الحسكة الواقعة تحت سيطرة "قسد " قاموا قبل أيام بطرد دورية أمريكية مؤلفة من 5 مدرعات بالحجارة والعصي وأجبروهم على الانسحاب.

وتأتي هذه التطورات في ضوء ازدياد حالة الرفض الشعبي والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأمريكي وأعوانه في مناطق شرق الفرات.

ويرفض سكان القرى والبلدات من أبناء العشائر العربية رفضاً قاطعاً وجود القوات الأمريكية ويقومون بمقاومته بشكل متزايد ومنعها من الاقتراب من مناطقهم.