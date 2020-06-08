رئيس البرلمان المصري: القانون يمنح الدولة الحق في إدارة المستشفيات الخاصة

علق علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، على أسعار تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، مطالبا هذه المستشفيات بأن تتمتع بالحس الوطني في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن عبد العال قوله "فواتير المستشفيات الخاصة في علاج مصابي فيروس كورونا مرعبة، نحن في ظرف خاص مثل الحرب".

وأضاف "قانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة في مثل هذه الظروف. وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المستشفيات الخاصة في مصر على مستوى علمي رفيع، موضحًا: "هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباء، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة، بحس وطني، أننا فى جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطني".