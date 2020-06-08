ما حقيقة صورة الأسرى الأتراك لدى قوات حفتر في ليبيا؟

انتشرت صورة كالنار في الهشيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم وقوع عدد من المقاتلين الأتراك في يد القوات التابعة للمشير حفتر في ليبيا.

وتناقلت حسابات كثيرة، وخاصة ليبية ومصرية، هذه الصورة، على أنها لجنود أتراك وقعوا بالأسر بالقرب من مدينة سرت الليبية.

عاااااااااااجل

صيد الجيش الليبي أسري أتراك.من أمام بوابة سرت. pic.twitter.com/wsUOdklur9 — Shefa Elsharnoby (@ElsharnobyShefa) June 8, 2020

ووفقا لوكالة "فرانس برس، فإن ما يتم تداوله عار عن الصحة، وإن الصورة تعود إلى فيديو تم نشره من قبل تنظيم "داعش" في سوريا عام 2018، ويظهر أسرى من الجيش السوري.

وتظهر الصورة ثمانية أشخاص بزي عسكري، وجلهم كانوا مقيدين وفي وضعية صف واحد على أرضية ترابية، ويحمل بعضهم آثار إصابات.