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    لولوة رشيد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، الدوحة 14 فبراير 2018

    قطر تعلن موعد عودة الطيران... و"الحجر الفندقي" ينتظر العائدين إلى الدوحة

    © AFP 2020 / Stringer
    العالم العربي
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    قالت لؤلؤة الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، إن من يريد العودة إلى الدوحة سيخضع للحجر الصحي الفندقي على حسابه الخاص.

    جاء ذلك في مؤتمر حول الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بحسب صحيفة "الراية" القطرية.

    ولفتت إلى أن مراحل رفع القيود تنقسم إلى 4 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى يوم 15 يونيو/ حزيران، والثانية في 1 يوليو/ تموز، والثالثة في 1 أغسطس، والرابعة في 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.  

    وأضافت: "سيتم إعادة فتح بعض المساجد في المرحلة الأولى من رفع إجراءات الحظر التي تبدأ من 15 يونيو/ حزيران"، كما سيكون هناك افتتاح جزئي لبعض المحلات في مراكز التسوق بحيث لا تقل مساحة المحل عن 300 متر ولا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمجمع نسبة 30 في المئة".

    وفي المرحلة الثانية من قيود الأعمال والصحة سيتم افتتاح جميع مراكز التسوق لساعات محددة بالإضافة إلى الأسواق وأسواق بيع الجملة بسعة محدودة وساعات محددة، بينما تشمل المرحلة الرابعة إقامة حفلات الزفاف وفتح المعارض والمسارح ودور السينما".

    ولفتت المتحدثة الحكومية إلى أن قطر ستسمح بالرحلات الجوية من الدول منخفضة المخاطر اعتبارا من أول أغسطس/ آب المقبل.

    وقالت الخاطر: "رفع القيود قد يعني التزايد في عدد الحالات ولذلك يجب أن يكون كل شخص رقيباً على نفسه"، مضيفة: "لا ننصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بالخروج خلال المرحلة الأولى والثانية من رفع القيود التدريجي".

    وأعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 1368 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1597 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين الساعة الأخيرة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر وصل إلى 45935 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة.

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    الكلمات الدلالية:
    عودة الطيران, فيروس كورونا, قطر
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