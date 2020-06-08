صاروخ يستهدف مطار بغداد الدولي

سقط صاروخ، مساء اليوم الإثنين، 8 حزيران/يونيو، في محيط مطار بغداد الدولي، والقوات الأمنية تعثر على منطقة انطلاقه.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد، وقد تبين أن انطلاقه من منطقة عرب خضير الواقعة جنوبي المطار.

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد، وقد تبين أن انطلاقه من منطقة عرب خضير جنوب مطار بغداد ، حيث شرعت القوات الأمنية بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) June 8, 2020

وأعلنت الخلية، أن القوات الأمنية، شرعت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وشهدت العاصمة، بغداد، في 18 مايو/أيار الماضي، قصفا بصاروخين سقطا في محيط السفارة الأمريكية، والمنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة مقر لها، دون خسائر بشرية.