وزيرة الصحة المصرية توجه رسالة "حازمة" إلى المستشفيات الخاصة

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مصر، إنه يجب على المشتشفيات الخاصة إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظًا على حياة المواطنين.

وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بحضور عدد من ممثلي غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من الممثلين عن كبرى المستشفيات الخاصة، أنه "ستكون هناك رقابة صارمة على المستشفيات"، بعدما أثير من مغالاة في الأسعار ببعض المستشفيات الخاصة التي تقدم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم الإثنين، نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الاجتماع عقد في مقر الوزارة لبحث توحيد كافة جهود الدولة مع مستشفيات القطاع الخاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزيرة وجهت قطاع العلاج الحر والتراخيص، بتكثيف المرور على المستشفيات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، التي تقدم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا للتأكد من الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن".

وأكدت الوزيرة بحسب البيان على "استقبال كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري".

ووفقا للبيان "وجهت الوزيرة خلال كلمتها الشكر للقطاع الصحي الخاص لما يبذلونه من جهد وعطاء في خدمة المرضى والمجتمع، بداية من مشاركته في البرامج الرئاسية منها مبادرة "١٠٠ مليون صحة"، و "القضاء على قوائم الانتظار"، ومشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى جهودهم في دعم الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص غرف عزل للمصابين، والعمل يد بيد مع مستشفيات الوزارة منذ بداية الجائحة".

وأكدت الوزيرة على "تلبية كافة احتياجات القطاع الخاص بما يساهم في خدمة المرضى، ووجهت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص لتغطية احتياجاته من الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا".

ولفتت البيان إلى أن الوزيرة دعت ممثلي القطاع الخاص إلى ضرورة "استمرار تدريب الأطقم الطبية على تطبيق معايير مكافحة العدوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، موجهة الشكر لكافة الأطقم الطبية والعاملين بجميع المستشفيات لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى".

من جانبه، استنكر الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وممثلي مستشفيات القطاع الخاص الكبرى، ما تمارسه بعض مستشفيات القطاع الخاص من المغالاة في تقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا، داعيًا كافة المستشفيات إلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت الاثنين الماضي، تحديد أسعار علاج مرضى فيروس كورونا المستجد داخل المستشفيات الخاصة بالبلاد.

وحددت الوزارة تكلفة علاج المريض ليوم الواحد في العزل بالقسم الداخلي للمستشفى من 1500 جنيه إلى 3000 جنيه، ويساوي الدولار 16.21 جنيه مصري.

فيما بلغت تكلفة اليوم الواحد للمريض بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه.

وتتراوح تكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه.

وأكدت وزارة الصحة، أن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والآشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.

وأغضب تحديد الأسعار من قبل الوزراة عددا من أصحاب المستشفيات الكبرى، وقال الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص فى اتحاد الصناعات إن غالبية المستشفيات الخاصة التي تقدم خدمة علاج فيروس كورونا انسحبت من تقديم خدمتها بعد إقرار وزارة الصحة الأسعار الجديدة، بحسب ما نقل موقع صحيفة "البورصة".