أبو ظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى لمدة أسبوع

وحسب "رويترز" قال بيان من المكتب الإعلامي لإمارة أبو ظبي إنه تقرر تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى لمدة أسبوع.

وعقدت حكومة الإمارات اليوم الاثنين إحاطة إعلامية جديدة في إمارة أبو ظبي تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات عن آخر المستجدات والحالات المرتبطة بمرض كورونا المستجد في الدولة بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت المتحدثة إجراء أكثر من 32 ألف فحص جديد كشفت عن 568 إصابة جديدة.

وأكدت الدكتورة آمنة الشامسي أن حكومة الإمارات اتبعت نموذجا فريدا من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار مرض كوفيد 19 وذلك من خلال توسيع نطاق الفحوصات والتتبع النشط للمخالطين وإقامة مراكز مخصصة للفحص في مختلف مناطق الدولة إضافة إلى المستشفيات الميدانية ومنشآت العزل الصحي، ودفع مجتمعها العلمي لدعم الأبحاث العلمية والدراسات للتصدي للفيروس.