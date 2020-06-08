"أنصار الله": تجدد القصف الجوي للتحالف على مأرب... والحصيلة 40 غارة

القاهرة - سبوتنيك. وقال الموقع الرسمي لـ"أنصار الله"، إن طيران التحالف شن خلال الساعات الماضية، أكثر من 40 غارة على مديريتي صرواح ومجزر، غرب وشمال غربي مأرب.

كانت "أنصار الله"، اتهمت في وقت سابق اليوم، التحالف العربي بتنفيذ 31 غارة جوية على مناطق سيطرتها، توزعت بـ22 غارة على مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مأرب، و5 غارات على مديريتي عبس وحرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن، و4 غارات على محافظتي صعدة والجوف الحدوديتين مع السعودية.