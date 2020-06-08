"لا مكان لمن يحاول العبث والفساد"... أمير سعودي يعلق على مقتل "القحطاني"

علق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على قضية مقتل مسن سعودي يدعى الشيخ مسفر بن وقيان القحطاني، والذي قتل على يد مقيم يمني في منطقة عسير.

وأثنى الأمير تركي على جهود الجهات الأمنية بالمنطقة التي أسهمت في سرعة القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة.

#خبر ||



الأمير #تركي_بن_طلال يثني على جهود #رجال_الأمن في سرعة القبض على يمني قتل مواطن غدرًا . pic.twitter.com/bdqi42vRAS — إمارة منطقة عسير (@emartasir) June 8, 2020

​وقال أمير منطقة عسير: "إنه في إطار التوجيهات الكريمة الثابتة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية، بتقدير عطاءات رجال الأمن البواسل والرفع من معنوياتهم وتحفيزهم على الأداء المتميز باعتبارهم عيونًا ساهرة على أمن الوطن".

وتابع: "إنني أتقدم بالتقدير لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني الذي يؤكد بأن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مثنيًا على كفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف، مما عجّل من القبض عليه واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه".

وتابع الأمير: "لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو انتهاك حقوق الآخرين على هذه البلاد الطاهرة لن يفلت من يد العدالة".

نتقدم بخالص العزاء

وصـادق الـمــواسـاة

لقبائل ولد عمرو سنحان خاصة

ولقبائل قحطان عامة

في وفاة الفقيد#الشيخ_مسفر_بن_ناصر_بن_وقيان

راجين مـن الـمـولى أن يـتـغـمده

بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه

الصبر والسلوان

أن لله وأنا إليه لراجعون pic.twitter.com/3kMGlxE5tK — ملتقى قبائل قحطان (@qa7taan) June 7, 2020

​وأعلن ملتقى قبائل شريف قحطان، أمس الأحد، عن مقتل أحد رموز القبيلة، بمحافظة الحرجة في منطقة عسير.

وذكر ملتقى قبائل شريف قحطان عبر موقع "تويتر"، أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ مسفر في الساعات القليلة المقبلة، وسط إجراءات وقائية معينة.