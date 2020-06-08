إصابة 4 جنود أمريكيين خلال تحطم طائرة بقاعدة التاجي شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الاثنين، بإصابة 4 من القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولي في العراق خلال تحطم طائرة من نوع "إس - 130" في أثناء هبوطها بقاعدة التاجي شمالي بغداد .

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إن "طائرة من نوع "إس- 130" سير رحلتها "كويت تاجي كويت" انحرفت على المدرج عن مسارها وارتطمت بحاجز كونكريتي [الكتل الخرسانية] وتعرضت لحادث".

وأكد المصدر أن "الحادث أدى إلى أضرار في هيكل الطائرة".

وكشف المصدر عن أن "الحادث أسفر عن إصابة 4 جنود أمريكيين من أصل 16 على متنها".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث لم يتسبب بحريق في الطائرة".