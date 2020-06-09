العراق... التحالف الدولي يكشف حقيقة تحطم طائرته في قاعدة التاجي الجوية

أعلن التحالف الدولي في العراق حقيقة ما حدث لطائرته في قاعدة التاجي وأدى إلى اشتعال النيران فيها.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، إن تحطم الطائرة جاء نتيجة عطل فني بها، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وتابع أن الطائرة تخطت المدرج في قاعدة التاجي الدولية مما أدى إلى اصطدامها بالجدار وتضرر هيكلها واشتعال النيران فيها.

وحسب المتحدث فقد تسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص من بين 16 كانوا على متن الطائرة.

وكان مصدر أمنى قد أعلن أمس الاثنين، إصابة 4 من القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولي في العراق خلال تحطم طائرة من نوع "إس - 130" أثناء هبوطها في قاعدة التاجي شمال بغداد.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إن "طائرة من نوع "إس- 130" سير رحلتها "كويت تاجي كويت" انحرفت على المدرج عن مسارها وارتطمت بحاجز كونكريتي [الكتل الخرسانية] وتعرضت لحادث".

بدوره قال البنتاغون إن الطائرة العسكرية الأمريكية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.