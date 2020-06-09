رئيس حكومة اليمن: تهديد وقتل الصحفيين يجب ألا يمر

أدان رئيس حكومة اليمن معين عبد الملك، التهديدات التي وجهت للصحفي فتحي بن لزرق بالقتل كما أكد محاسبة المجرمين والدفاع عن حرية الصحافة.

وقال عبد الملك إن "حرية التعبير والعمل الصحفي حجر زاوية لأي بلد ديمقراطي وضمان رئيسي للعدالة والحرية".

وأشار، أن "السقوط في وحل استهداف الصحافة من الاغتيال الغادر للصحفي نبيل القعيطي إلى التهديد السافر للصحفي فتحي بن لزرق بالقتل لا يجب أن يمر أو يخضع لأي حسابات صغيرة..الدفاع عن حرية الصحافة دفاع عن حريتنا جميعا".

من جانبه قال الصحفي فتحي بن لزرق: إنه تعرض "للتهديد بالقتل من قبل القيادي في المجلس الانتقالي يحيى غالب الشعيبي".

تعرضت للتهديد بالقتل من قبل القيادي في المجلس الانتقالي يحيى غالب الشعيبي.

ان قُتلت فاعلموا ان هذا الرجل نفذ تهديده فعليا.

وهذا بلاغ مني لكل الشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه يحيى غالب قاتلي

لاذنب لنا الا اننا اخترنا اليمن واهله ولن نبيعه هذه تهمتنا وجريمتنا وليس لنا تهمة سواها. — فتحي بن لزرق (@fathibnlazrq) June 8, 2020

وأضاف "إن قُتلت فاعلموا أن هذا الرجل نفذ تهديده فعليا. وهذا بلاغ مني لكل الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه يحيى غالب قاتلي".

وتابع لزرق، أن "لا ذنب لنا إلا أننا اخترنا اليمن وأهله ولن نبيعه هذه تهمتنا وجريمتنا وليس لنا تهمة سواها".

لست مسؤولا ولاقياديا في اي حزب وليس لي منصب ولااتنقل بين عواصم الدول.

اعيش في عدن بين الناس ينالني ماينالهم خيرا وشرا.

انا ابن هذه اليمن العظيمة وارفض بيعها للأجنبي والغريب.

هذه مشكلتي وتهمتي ولا شيء غير ذلك.

وان بعت لرضوا عني.

لكنني اؤمن ان اليمن اغلى من ان تُباع ولن نبيع. — فتحي بن لزرق (@fathibnlazrq) June 8, 2020

ثم حمل وزير الإعلام معمر الإرياني المجلس الانتقالي الجنوبي "المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي فتحي بن لزرق وطاقم صحيفة "عدن الغد" وكافة الإعلاميين والصحفيين العاملين في العاصمة المؤقتة عدن".

وأكد القيادي في المجلس الانتقالي أحمد عمر بن فريد حرصهم على سلامة لزرق، وقائلا "والله انني أخشى على حياة الأخ فتحي بن لزرق منكم أنتم أكثر مما أخشى عليه من أحد محسوب على المجلس الانتقالي أو من الجنوب، لأن تاريخكم الأسود في التصفيات زاخر بالخطط الشيطانية"، بحسب ما نقلته صحيفة "نشوان".

كما علق المستخدمون على "تويتر" أن لزرق لا يتواجد في عدن الآن وإنه خرج منها قبل اغتيال الصحفي نبيل القعيطي مع القوات السعودية إلى شبوة.

1- فتحي بن لزرق لا يتواجد بعدن، وخرج من #عدن قبل اغتيال الصحفي الشهيد #نبيل_القعيطي. وخرج مع القوات السعودية إلى شبوة.



صحيفة فتحي وبعد اغتيال نبيل وجهت دعوة للصحفيين المعارضين للشرعية بمغادرة عدن إلى مأرب وشبوة، ثم بدأت سلسلة التهديدات تطال العديد منهم. — Ayad Qassem (@AyadAlshaibi) June 8, 2020

كما عبر مستخدمون آخرون تضامنهم مع بن لزرق رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" وأكدوا ضرورة حماية حرية الصحافة.

ندين بشدة التهديدات التي تلقاها الزميل الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد ونعلن تضامنا الكامل معه.

حرية الراي والتعبير مكفولة ولايمكن لاحد ان يصادرها

ولا مجال لثقافة كسر الاقلام الحرة في بلد ديمقراطي. pic.twitter.com/GVIWdaO2D8 — محمد علي الطويل Mohammed Ali Al-Taweel (@Mohammed13352) June 8, 2020

وفي وقت سابق، اغتيل الصحفي المصور المستقل نبيل حسن القعيطي، الذي عمل لحساب وكالة "فرانس برس" و"رابتلي" ووكالات عالمية أخرى، في محافظة عدن.