السعودية تصدر قرارا بشأن حاملي الأسلحة

وصرحت وزارة الداخلية السعودية، أنه تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة التي يمتلكها المواطنون لولم يتمكنوا من تصحيح أوضاعها لعام آخر.

وطالبت الداخلية المواطنين بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتابعت الوزارة أنه على المواطنين الذين آلت إليهم الأسلحة "بالإرث أو الوصية، تسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة".

وتشمل عقوبات حمل الأسحلة دون ترخيص غرامات مالية وسجن وحرمان من الترخيص "إذا لم يتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها".