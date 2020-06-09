تراجع الدولار أمام الجنيه المصري

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وقالت صحف محلية، إن الدولار سجل 16.14 جنيه للشراء، و16.24 للبيع في التعاملات البنكية.

ووصل في بنوك أخرى إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وكان الدولار الأمريكي، قد ارتفع نحو 22 قرشا مرة واحدة الأسبوع الماضي، أمام الجنيه.

ثم ارتفع الدولار مرة أخرى 12 قرشا أمام الجنيه، ثم قرشين يوم الأحد الماضي حتى وصل إلى 16.27.

واستقر سعر الدولار عند قرابة 15.70 لفترة طويلة، قبل أن يعاود الارتفاع مدفوعا بآلية العرض والطلب التي تحدد سعره في السوق المصري.