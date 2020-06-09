ليبيا... إعلان حالة "القوة القاهرة" في تحميلات حقل "الشرارة"

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، حالة القوة القاهرة على الصادرات من حقلها النفطي العملاق "الشرارة"، بعد أن أوقفت جماعة مسلحة الإنتاج في الحقل بعد أيام من إعادة فتحه.

وقالت المؤسسة، في بيان نقلته وكالة "رويترز": "مجموعة مسلحة... دخلت حقل الشرارة قادمة من سبها وأشهرت الأسلحة بوجه العاملين العزل مجبرة إياهم على إيقاف الإنتاج ... بالحقل".

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط ومهندس في حقل الشرارة قالوا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن "قوة مسلحة" أغلقت الحقل العملاق مرة أخرى بعد أيام من إعادة تشغيله بعد إغلاق طويل.

وأضافت المؤسسة أن القوة المسلحة بقيادة محمد خليفة قامت "بالإيعاز للموظفين بضرورة إيقاف الحقل عن العمل فورا".