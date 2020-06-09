متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا جنوبي العراق... فيديو وصور

قامت مجموعة من المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي الناصرية والبصرة جنوبي العراق.

ويرجع سبب التظاهر احتجاجا على حجب الحكومة العراقية لمخصصات ما يعرف بـ"رواتب رفحاء"، ما أدى إلى تكدس الشاحنات والسيارات على الطريق.

العشرات من محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين يقطعون الطريق الدولي في الناصرية pic.twitter.com/NziiCbmEMm — ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed21380837) June 9, 2020

ويعود الجدل بشأن قانون رواتب محتجزي رفحاء إلى الواجهة مجددا خلال بحث "التدابير التقشفية" التي يمكن للحكومة اتخاذها في ملف تخفيض الرواتب للحد من الإنفاق لمواجهة الأزمة المالية بعد انخفاض أسعار النفط، وتستهدف الدعوات إلى تعديل القانون أو إلغائه لمنع الجمع بين أكثر من راتب والذي تعاظم بفعل القانون، فضلًا عن الاعتراض على الفئات المشمولة والأموال الممنوحة.

و"قانون مخيم رفحاء" نسبة إلى "مخيم رفحاء"، الواقع على بعد 20 كم من مدينة رفحاء السعودية التي استقبلت فيه المعارضين لنظام صدام حسين بعد عام 1991، ودعمتهم خلال فترة التسعينيات.

جماعه قانون رفحاء يقطعون الطريق الرابط بصرة ناصرية اين قوات الشغب الي تفتح طريق جسر فهد ؟؟!!!!!! pic.twitter.com/czaKD6XVY4 — علي المياحي (@0_0Karbalaei) June 9, 2020

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006، الذي سمي بـ"قانون رفحاء"، يحصل كل من أقام بالمخيم، ولو لمدة أسبوع واحد، هم وعوائلهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك، بواقع مليون و200 ألف دينار شهريا، ويحصلون أيضا، وفقا للقانون، على علاج وسفر ودراسة مجانا على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين.