موسكو تعلق على أنباء تواصل بوتين وأردوغان حول ليبيا

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وجود أي خطط للتواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حول ليبيا اليوم، مشيرا إلى أن الرئيسين يتواصلان بسرعة حال وجود ضرورة لذلك.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، في إجابة على سؤال في هذا الشأن:

© Sputnik . Department of the information support of the Baltic region موسكو: تركيا تطلب أسلحة بقيمة مليار دولار

"لا، لا توجد حتى الآن أي خطط للتواصل اليوم مع الرئيس التركي، لكنكم تعلمون أنهما يتواصلان بشكل وثيق، ويمكنهما التنسيق بشكل سريع إذا دعت الضرورة".

وأضاف بيسكوف: "أردوغان قال بالفعل إن التواصل مع بوتين حول ليبيا قد يكون ضروريا، ستجري المحادثة إذا تم الاتفاق عليها".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الإثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكدا من جديد التزامهما المشترك للمساعدة في تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.

هذا وشهدت المعارك في ليبيا تطوراً كبيراً، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غربي ليبيا، في الوقت الذي يقترح فيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى حل سياسي في البلاد.